Valle d'Aosta: equiparazione corpo regionale e nazionale Vvf, Fosson risponde ai sindacati (2)

- "L’altra diretta a estendere l'ipotesi di norma di attuazione - ha precisato Fosson - prevedendo l'equiparazione dei vigili del fuoco regionali a quelli statali, non solo per gli aspetti previdenziali, ma anche per quelli relativi al trattamento economico e allo stato giuridico, come già previsto per il personale docente e per il comparto sanità, mantenendo la competenza e il servizio in capo alla Regione. Sulla questione economica la posizione della Regione e dei funzionari è chiara: non appena saranno definite con lo Stato le modalità, saranno reperiti i fondi per l’equiparazione. E’ un impegno che tutta l’Amministrazione regionale ha preso, come è stato detto al tavolo, venerdì scorso. Ribadisco che la riunione era così impostata e risultava chiaro che si trattava semplicemente di condividere un percorso, per poi definirlo nel dettaglio, quantificando e reperendo le risorse necessarie, una volta individuata la soluzione più utile e, se possibile, condivisa". "Poiché ogni equiparazione economica, giuridica e previdenziale dipende da un accordo con lo Stato - ha concluso Fosson - e dal momento che lo Stato non ha risposto, la crisi rende i tempi ancora più lunghi. Ogni atteggiamento e percorso unilaterale risulta fuori luogo e non utile alla risoluzione della vertenza". (Ren)