Ucraina: partito Servo del popolo intende proporre riduzione numero deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito ucraino Servo del popolo (Sn) intende proporre una riduzione dei deputati del parlamento di Kiev, la Verkhovna Rada. Lo ha affermato l’inviato presidenziale in parlamento, Ruslan Stefanchuk, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Stiamo lavorando al progetto d legge in materia, nell’ambito delle diverse modifiche alla Costituzione che abbiano in mente di proporre. Abbiamo promesso di ridurre il numero di deputati e eliminare l’immunità parlamentare”, ha spiegato Stefanchuk. (Res)