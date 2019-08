Georgia: leader abcaso, commenti di Tbilisi su elezioni presidenziali non ci interessano

- Il leader de facto uscente della repubblica autoproclamata dell’Abkhazia, Raul Khajimba, ha dichiarato di non essere interessato ai commenti delle autorità georgiane in merito alle elezioni presidenziali in corso nella regione occupata. Lo riferisce la sezione abcasa dell’agenzia di stampa russa “Sputnik”. “Non mi interessa di quello che pensa la Georgia in questa situazione: le loro dichiarazioni non hanno alcuna importanza per il nostro paese. Il nostro alleato è la Federazione Russa, con cui cooperiamo attivamente”, ha detto Khajimba. (Res)