India: Modi conclude impegni al vertice G7 di Biarritz

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha lasciato la Francia per far rientro a Nuova Delhi. Oggi, ospite del vertice del G7 di Biarritz, su invito del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è intervenuto prima alla sessione sul clima, gli oceani e la biodiversità e poi a quella sulla trasformazione digitale. Inoltre, ha avuto incontri a margine con altri leader, tra i quali il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il viaggio ufficiale ha compreso anche una parentesi nel Golfo Persico. Il ministero degli Esteri indiano ha comunicato via Twitter la conclusione della missione: “Chiudendo il sipario sulle intense visite in tre nazioni, Francia, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, comprendenti impegni bilaterali e multilaterali, il primo ministro Narendra Modi riparte per Delhi. Sono state approfondite le relazioni con gli amici ed è stata proiettata la nostra voce sulla scena mondiale”.(Frp)