Serbia-Ue: ministro Esteri Dacic, da Mogherini "gioco che non accetteremo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell'Alto commissario per la politica estera e la sicurezza dell'Ue Federica Mogherini di invitare i rappresentanti kosovari all'incontro tra paesi candidati all'adesione che si svolgerà a Helsinki è "un gioco che la Serbia non accetterà". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic in una dichiarazione riportata dall'emittente "B92". Dacic ha affermato che "si cerca di creare un precedente che Belgrado dovrebbe accettare, ma questo non succederà". Dacic ha ricordato che "Mogherini ha cambiato per la prima volta la propria prassi proprio sul finire del proprio mandato, invitando Pristina a una riunione del genere e cambiando il formato dell'evento per includere anche 'partner'". (segue) (Seb)