Argentina-Venezuela: candidato peronista Fernandez su Maduro, "regime autoritario, non dittatura"

- Il governo del presidente venezuelano Nicolas Maduro è un "regime autoritario" ma non "una dittatura". Lo ha affermato il candidato peronista alle elezioni presidenziali argentine del 27 ottobre, Alberto Fernandez, in un'intervista televisiva rilasciata questo fine settimana. "Le dittature hanno un'origine non democratica e questo non è il caso del Venezuela", ha affermato Fernandez, che dopo essersi imposto alle elezioni primarie dello scorso 11 agosto con il 47,6 per cento delle preferenze ed una differenza di oltre 15 punti sull'attuale presidente Mauricio Macri, è attualmente il candidato con le maggiori probabilità di assumere il governo dell'Argentina il prossimo dicembre. "Un governo eletto può divenire un governo autoritario. Le istituzioni continuano a funzionare, anche se è da discutere come stanno funzionando", ha dichiarato. D'altra parte Fernandez ha ribadito che "la crisi venezuelana dev'essere risolta dai venezuelani" e che "la soluzione non è correre dietro a Donald Trump promuovendo l'embargo e l'intervento militare". (segue) (Abu)