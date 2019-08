G7: Trump, partecipazione Russia a prossimo summit sarebbe vantaggiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione della Federazione Russa al prossimo summit del G7, in programma per l’anno prossimo negli Stati Uniti, sarebbe uno sviluppo positivo e vantaggioso. Lo ha dichiarato il capo dello Stato statunitense, Donald Trump, a margine del vertice attualmente in corso nella località francese di Biarritz. “Abbiamo parlato della questione, senza prendere alcuna decisione ufficiale. Io personalmente sono a favore della proposta”, ha aggiunto Trump, che nei giorni scorsi aveva auspicato un ritorno di Mosca all’interno del formato. (Res)