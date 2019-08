Alessandria: Confagricoltura, Italia sostenga sospensione importazioni carni bovine dal Brasile

- “L’Italia dovrebbe sostenere la sospensione delle importazioni che è allo studio. Per la difesa dell’ambiente a livello globale, il blocco sarebbe un deterrente tempestivo ed efficace nei confronti della mancata ratifica dell’accordo politico raggiunto a fine giugno tra UE e i paesi dell’area Mercosur, di cui il Brasile fa parte insieme a Argentina, Paraguay e Uruguay. Accordo che, nella migliore delle ipotesi, non potrà essere operativo prima di un anno”. Così il presidente di Confagricoltura Alessandria, Luca Brondelli di Brondello, a proposito delle valutazioni dell’Unione Europea sulla possibilità di sospendere in tempi brevi le importazioni di carni bovine dal Brasile, per indurre le autorità brasiliane ad un’efficace azione di contrasto degli incendi in Amazzonia. Secondo i dati dell’Istituto brasiliano per la ricerca spaziale (INPE), il numero degli incendi è salito dell’80% tra gennaio e luglio di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2018, con un aumento del 50% della deforestazione. (segue) (Rpi)