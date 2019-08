Iran: Rohani difende l'opzione del dialogo per risolvere la crisi dell'accordo nucleare

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha difeso l’opzione del dialogo scelta dalla sua amministrazione per risolvere la crisi dell’accordo sul nucleare iraniano, a seguito delle critiche espresse da alcuni esponenti delle frange conservatrici della politica iraniana dopo la visita del ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif a Biarritz, sede del G7 in Francia. "Penso che dovremmo usare tutti gli strumenti per (servire) gli interessi nazionali", ha dichiarato Rohani in un discorso trasmesso in diretta dalla TV di stato. Rohani ha dichiarato che la linea di fondo è “l’interesse nazionale”, osservando che egli stesso non esiterebbe a partecipare “ad un incontro che rappresenta un’opportunità per il paese e risolvere i problemi della popolazione”. Il riferimento implicito è alla visita a sorpresa del ministro Zarif a Biarritz, la città sulla costa occidentale francese in cui è in corso il G7, e dove ieri ha avuto incontri con il presidente francese Emmanuel Macron, l’omologo Jean-Yves Le Drian e i rappresentanti degli altri due paesi europei - Germania e Regno Unito. (segue) (Res)