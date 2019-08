Iran: Rohani difende l'opzione del dialogo per risolvere la crisi dell'accordo nucleare (2)

- Oggi il quotidiano ultraconservatore “Kayhan” ha descritto come "sgradita" la visita di Zarif in Francia, osservando che questa è la seconda visita del ministro in Francia in pochi giorni - dopo quella del 23 agosto a Parigi – e ha inviato, "un messaggio di debolezza e disperazione". Secondo il quotidiano, questi passi "sono intrapresi nell'ottica immaginaria di un'apertura, ma ciò non darà altro risultato che una maggiore insolenza e pressione" da parte degli Stati Uniti. Anche Abdollah Haji Sadeghi, rappresentante della guida suprema Ali Khamenei presso i Guardiani della rivoluzione iraniana, ha giudicato “inutili” gli sforzi condotti da Zarif, osservando che è possibile “raggiungere una soluzione o una riconciliazione attraverso il dialogo". "Non dovremmo aspettarci altro che ostilità", ha dichiarato Sadeghi citato dall’agenzia di stampa “Isna”. (segue) (Res)