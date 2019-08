Iran: Rohani difende l'opzione del dialogo per risolvere la crisi dell'accordo nucleare (4)

- Nel suo discorso pronunciato in diretta televisiva, Rohani ha inoltre fatto riferimento alle crescenti tensioni nel Golfo Persico e alla crisi delle petroliere tra Teheran e Londra. La crisi è iniziata lo scorso 4 luglio con il sequestro della Grace 1 da parte delle autorità di Gibilterra a cui l’Iran ha risposto bloccando la nave cisterna britannica Stena Impero. La Grace 1 (rinominata Adrian Darya 1) è stata rilasciata il 16 agosto dalle autorità di Gibilterra e attualmente è in navigazione nel Mar Mediterraneo orientale con rotta ancora sconosciuta. La Stena Impero resta invece ancora nelle mani di Teheran. "Se sequestrano una nostra nave, noi negoziamo e possiamo allo stesso tempo sequestrare una loro imbarcazione per motivi legali", ha dichiarato il presidente. "Possiamo lavorare con entrambe le mani: quella della forza e quella della diplomazia", ha aggiunto Rohani. "Dobbiamo usare il nostro potere militare e di sicurezza, il nostro potere economico e culturale e il nostro potere politico. Dobbiamo negoziare. Dobbiamo trovare soluzioni. Anche se le probabilità di successo sono del 10 per cento dobbiamo sforzarci e iniziare", ha sottolineato il presidente iraniano. (Res)