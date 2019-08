Nord Macedonia-Serbia: premier Brnabic, Presevo-Tabanovce primo valico congiunto della regione

- Il valico di frontiera Presevo-Tabanovce fra Serbia e Macedonia del Nord è il primo nella regione a vedere una gestione congiunta: lo ha detto la premier serba Ana Brnabic, presente oggi insieme all'omologo macedone Zoran Zaev alla cerimonia di avvio dei pattugliamenti congiunti serbo-macedoni previsti dal progetto "One Stop Shop". "Nella nostra regione non è un giorno importante solo per Serbia e Macedonia del Nord, questo è potenzialmente un nuovo inizio per la cooperazione economica, commerciale e regionale nei Balcani. E' però necessario avere coraggio politico e capacità di visione, è necessario che guardiamo al futuro e che non restiamo concentrati su politiche populiste a corto raggio", ha detto Brnabic. (segue) (Mas)