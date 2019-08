Nord Macedonia-Serbia: premier Brnabic, Presevo-Tabanovce primo valico congiunto della regione (2)

- Il progetto "One Stop Shop" per stabilire controlli congiunti di frontiera al valico Tabanovce-Presevo tra Serbia e Macedonia del Nord è stato avviato nella giornata di oggi. L'accordo intende facilitare sensibilmente il flusso di beni e persone tra i due paesi. Il documento era stato già ratificato dal parlamento di Belgrado nella notte a cavallo tra il 26 e 27 luglio, e l'importanza di realizzarlo in tempi rapidi è stata sottolineata più volte dal ministro delle Infrastrutture serbo, Zorana Mihajlovic. (Mas)