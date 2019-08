Governo: Parisi (EpI), con alleanza Pd-M5s riscopriamo grillini europeisti e moderati

- "Si sta concretizzando l'alleanza con il Pd e di colpo riscopriamo un Movimento 5 stelle non più estremista, ma di centro. Un partito moderato a vocazione europeista. E allora Di Maio diventa liberale, Grillo un intellettuale e Giuseppe Conte il nostro Macron". Lo dichiara in una nota Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia. "I giornali sembrano aver dimenticato la natura eversiva, giustizialista e statalista dei grillini. - aggiunge Parisi - Abbiamo trascorso gli ultimi diciotto mesi tra sceneggiate, gaffe e provvedimenti dannosi per il Paese. Ricordiamo l'episodio del balcone di Palazzo Chigi, la legge spazzacorrotti, la gestione di Ilva e i no alla Tav, il decreto dignità e la farsa della democrazia diretta. Due anni di nefandezze. La realtà è che adesso ci aspetta un governo ancora peggiore del precedente. Non si taglierà la spesa improduttiva, il sistema giudiziario sarà sempre più illiberale, aumenteranno tasse e burocrazia allontanando - conclude Parisi - chi vuole investire e creare lavoro, e farà enormi passi indietro nel mercato del lavoro, secondo le indicazioni di Landini". (Com)