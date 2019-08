Kuwait-Polonia: ministro Esteri Czaputowicz in visita nel paese del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Jacek Czaputowicz è in visita in Kuwait, il primo paese del Golfo persico con cui la Polonia ha stabilito relazioni diplomatiche nel 1963. "Le nostre relazioni politiche sono prive di controversie e ci sono le condizioni perfette per un ulteriore sviluppo costruttivo e fruttuoso dei nostri legami", ha affermato Czaputowicz. I colloqui bilaterali si sono incentrati sull'espansione della cooperazione in materia di commercio e investimenti nei settori difesa, istruzione, salute, cultura, sport e turismo, nonché sul rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni di ricerca di entrambi i paesi. Il ministro polacco ha espresso la speranza di aumentare il volume degli scambi commerciali e di aumentare il valore degli investimenti kuwaitiani in Polonia. (segue) (Vap)