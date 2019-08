Kuwait-Polonia: ministro Esteri Czaputowicz in visita nel paese del Golfo (2)

- Czaputowicz ha inoltre presentato i programmi nazionali polacchi per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, tra cui il progetto per costruire il più grande aeroporto dell'Europa centrale e orientale. Il ministro degli esteri ha espresso la speranza che tali iniziative siano di interesse per gli imprenditori e gli investitori kuwaitiani. Tra i temi trattati anche le questioni globali, in particolare quelle relative alla sicurezza nella regione del Medio Oriente. Il ministro Jacek Czaputowicz ha sottolineato che Varsavia considera il Kuwait come uno dei partner più importanti della regione del Golfo e del Medio Oriente e ha manifestato il suo apprezzamento per il ruolo del Kuwait come mediatore e garanzia di stabilità nel perseguimento della sicurezza nella regione. (Vap)