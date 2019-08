Romania-Bulgaria: premier Dancila incontra ministro Esteri Zaharieva, focus su cooperazione bilaterale

- La premier romena, Viorica Dancila, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri della Bulgaria, Ekaterina Zaharieva oggi in visita a Bucarest. Lo riferisce l'esecutivo romeno con un comunicato. La visita del capo della diplomazia bulgaro si svolge nel contesto di un anno significativo per le relazioni bilaterali, segnato dal 140mo anniversario dell'istituzione dei rapporti diplomatici tra i due paesi. Durante l'incontro, la premier romena ha accolto con favore le relazioni di buona cooperazione tra Romania e Bulgaria, nel contesto delle dinamiche speciali del dialogo politico a tutti i livelli dell'ultimo anno, sullo sfondo dell'organizzazione, a marzo 2019, della quinta riunione di Consiglio di cooperazione di alto livello tra Romania e Bulgaria. Dancila ha espresso il desiderio di approfondire la cooperazione rumeno-bulgara, anche stabilendo delle modalità concrete di cooperazione per trarre vantaggio dalle opportunità economiche offerte dai due paesi. (segue) (Rob)