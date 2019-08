Romania-Bulgaria: premier Dancila incontra ministro Esteri Zaharieva, focus su cooperazione bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tale proposito, il capo del governo di Bucarest ha ribadito l'importanza di progetti come: garantire una navigabilità ottimale sul Fiume Danubio durante tutto l'anno; interconnettere i mercati dell'energia; ottimizzare l'uso dei programmi di cooperazione transfrontaliera; e capitalizzare le opportunità offerte dalla Strategia del Danubio. Dancila ha ribadito la necessità di una stretta cooperazione con i partner bulgari al fine di raggiungere gli obiettivi prioritari a livello europeo e stanziare cospicui fondi per la politica di coesione e agricola nei negoziati per il nuovo quadro finanziario pluriennale, promuovendo la cooperazione regionale e la regione del Mar Nero, avanzando la politica di allargamento nei Balcani occidentali e favorendo l’avvicinamento dei paesi del Partenariato orientale all'Ue. (Rob)