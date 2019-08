Governo: nel pomeriggio atteso vertice stato maggiore M5s

- Si terrà nel pomeriggio, anche se non è ancora chiaro a che ora, la riunione dello stato maggiore del Movimento cinque stelle per definire la linea da tenere nella trattativa con il Partito democratico. E’ quanto trapela da fonti parlamentari M5s. Al tavolo dovrebbe prendere parte, oltre al capo politico del Movimento Luigi Di Maio, e ai capigruppo di Camera e Senato Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, anche il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio. E’ possibile che al vertice partecipi pure il garante del Movimento Beppe Grillo, anche se le stesse fonti, al momento, non confermano. (Rin)