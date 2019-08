Gaeta: al via domani la seconda edizione di "Le Notti dell'Annunziata", visite notturne nei luoghi dell'arte (2)

- "Quest'anno l'appuntamento de Le notti dell'Annunziata coincide con ulteriori attività che si terranno nei pressi del sagrato della chiesa dell'Annunziata: Eredità ingombranti dell'associazione culturale 'Tuttilibri' e la Lectura Dantis del 26mo Canto dell'Inferno, con commento di Filippo Giusti. Credo fortemente nella necessità di fare rete nell'offerta culturale e l'esperimento del Polo Museale ne è la testimonianza. Per questo ringrazio l'arcivescovo di Gaeta Luigi Vari ed il direttore dell'Ipab SS.ma Annunziata Clemente Ruggiero che credono fortemente in questo progetto", ha affermato il direttore del Polo don Gennaro Petruccelli. (segue) (Com)