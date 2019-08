Umbria: Smacchi (Pd), al via XI edizione del pellegrinaggio di San Francesco

- “Siamo giunti alla XI edizione di questo pellegrinaggio che, ripercorrendo l’itinerario compiuto dal Poverello nell’inverno tra il 1206 e il 1207 dopo la sua ‘spogliazione’ tra le verdi colline che vanno da Assisi a Valfabbrica fino ad arrivare a Gubbio, ha una notevole valenza sia spirituale che geografica". Lo ha dichiarato il consigliere Andrea Smacchi (Pd), che ha portato i saluti dell’Assemblea legislativa nella conferenza stampa di presentazione del pellegrinaggio di San Francesco, avvenuta stamani. "Al fine di poter apprezzare e godere al meglio delle bellezze paesaggistiche di questi territori - ha continuato il consigliere - ho suggerito la creazione di un ente ad hoc che possa mettere in relazione i Comuni che si trovano lungo il percorso, che ne possa facilitare il dialogo e che, con il supporto della Regione Umbria, possa coordinare progetti finalizzati alla manutenzione e messa in sicurezza dello stesso. Avremo la splendida opportunità di camminare insieme a tante persone, vivendo una esperienza di spiritualità e vicinanza al Creato veramente unica, accantonando per un po' telefoni e social, riuscendo a cogliere l’occasione per apprezzare le bellezze naturali di questi territori in un’atmosfera di pace interiore e reale raccoglimento". (segue) (Ren)