Umbria: Smacchi (Pd), al via XI edizione del pellegrinaggio di San Francesco (2)

- "Il pellegrinaggio - sottolineato Smacchi - quest’anno ha un tema centrale importante e di grande attualità che è l’incontro con l’altro, visto non come diverso di cui aver timore, ma come fratello, una sottolineatura questa che assume un profondo significato nel particolare momento storico che stiamo vivendo, dominato invece dalla paura dell’altro. Ed è proprio in questo senso che va colta l’importanza della presenza a Gubbio nell’ultimo giorno del cammino, del parroco di Lampedusa, Don Carmelo La Magra, figura simbolo dell’accoglienza”. “Sarà un momento importante di relazione e condivisione per tutti – ha concluso Smacchi - che ci darà l'opportunità di riscoprire insieme l'importanza delle piccole cose, cercando di porre attenzione e impegno anche per affrontare con responsabilità la grande sfida del degrado ambientale”. (Ren)