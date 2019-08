Libia: “Al Monitor”, comunità turco-libica possibile "cavallo di Troia" di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno un libico su quattro in Libia ha origini turche, ma la comunità dei “Koroglu” (i libici di discendenza turca) è altamente frammentata sia politicamente che militarmente: ecco perché il governo di Ankara dovrebbe lavorare per unire i turco-libici contro il “grande nemico comune”, vale a dire il generale Khalifa Haftar. Lo ha detto Zekeriya Suleyman Zubi, capo dell'Associazione libica “Koroglu”, al portale web “Al Monitor” con sede a Washington. La comunità turco-libica conterebbe circa 1,4 milioni di individui, concentrati soprattutto a Misurata, la “città-Stato” situata circa 180 chilometri a est di Tripoli. Il dato sembra eccessivo e richiede una verifica scientifica, sottolinea il portale web, dando però come un fatto assodato che la comunità turco-libica siano molto divisa al suo interno. Il governo di Ankara avrebbe però scelto di collaborare con i Fratelli musulmani e diverse figure influenti del panorama politico-militare, snobbando l’associazione presieduta da Zubi. “Al Monitor” elenca una serie di figure di spicco libiche legate, in modo o nell’altro, alla Turchia. Uno di questi è Salah Badi, leader della milizia di Al Sumud di Misurata. Ex soldato del colonello Muammar Gheddafi ed un “eroe rivoluzionario” nel 2011, Badi è stato eletto nel parlamento libico nel 2012, sostenendo il Governo di salvezza nazionale e ha combattuto contro Haftar nella coalizione di Alba della Libia, prima di trasferirsi in Turchia nel 2015. Secondo Zubi, Badi non è né un discendente turco, né un simpatizzante della Fratellanza, ma è fuggito in Turchia perché non aveva nessun altro posto dove andare dopo la guerra con Zintan (altro città Stato libica, situata a sud-est di Tripoli) nel 2014. (segue) (Was)