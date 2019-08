Libia: “Al Monitor”, comunità turco-libica possibile "cavallo di Troia" di Erdogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo “Al Monitor”, un esponente misuratino di origine turca è sicuramente Abdul Rauf Kara, leader delle Forze speciali di deterrenza, o Rada, potente milizia che controlla l'aeroporto di Mitiga (unico scalo aereo civile a servire la capitale), noto per le campagne anti alcol, droga e contrabbando a Tripoli. Appartiene al movimento salafita Madkhali, diventato una forza importante in tutta la Libia. Come tale, sottolinea “Al Monitor”, Kara è un alleato naturale dell’Arabia Saudita, ma a differenza degli altri madhkaliti in Libia si è oppone all’offensiva di Haftar a Tripoli. Un altro importante esponente di Misurata è Fathi Bashagha, che dirige il ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale con sede a Tripoli. Il ministro, che esercita una forte influenza sulle brigate Mahjoub e Halbous di Misurata, è considerato l'uomo della Fratellanza nell’esecutivo tripolino e ha forti legami con Ankara. Nonostante il suo cognome turco, alcuni sostengono che il ministro sia di origine beduina. Anche Mohamed Sowan, leader del Partito Giustizia e costruzione, ala politica della Confraternita, è di origini turche. Per i misuratini ostili alla Fratellanza, Sowan è "l'uomo del presidente Recep Tayyip Erdogan in Libia". (segue) (Was)