Libia: “Al Monitor”, comunità turco-libica possibile "cavallo di Troia" di Erdogan (3)

- “Al Monitor” sottolinea che i turco-libici non sono una forza omogenea sulla scena politica e delle milizie. Nonostante la comunità dei “Koroglu” abbia prodotto grandi combattenti nella rivolta che ha portato al rovesciamento di Gheddafi, non è riuscita a proiettare il suo peso sulla scena politica nazionale. “Ci mancano rappresentanti forti nel governo. Lo stesso primo ministro Fayez al Sarraj è un turco, ma è troppo debole. Non siamo (alleati) con Sarraj, ma sosteniamo il governo contro il grande nemico, Haftar", ha detto ancora Zubi. “Il governo turco lavora con uomini di denaro e influenza. Non ha interagito con le figure di spicco della nostra comunità. Ma quando Haftar attacca il governo turco, siamo l'unica comunità a difendere la Turchia", ha aggiunto il presidente dell'Associazione libica “Koroglu”. Secondo Zubi, la sua organizzazione mira a rilanciare l'eredità ottomana nel Nord Africa e vorrebbe che la Turchia riconoscesse la cittadinanza turca ai “Koroglu”; spingesse per cambiare la prospettiva degli ottomani nei testi di scuola libici; sostenga l'apertura di scuole primarie, corsi di lingua turca e stazioni radio per i turchi libici; restaurare monumenti ottomani in Libia; costruisca una grande moschea simile alla famosa Moschea blu di Istanbul. (Was)