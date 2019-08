Emilia-Romagna: in arrivo la Cigs per i lavoratori della Martinelli Ettore Srl di Sassuolo (Mo)

- E' stato siglato questa mattina, a Modena, l'accordo per avviare le politiche attive per ottenere la Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Martinelli Ettore Srl, azienda del distretto di Sassuolo (Mo) che produce presse e stampi per il settore ceramico. La procedura, dopo che il 29 luglio scorso è stato dichiarato il fallimento dell'azienda, è stata avviata presso l'Agenzia regionale per il lavoro alla presenza, del curatore fallimentare, Paolo Rinaldi, dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori dove è stata firmato l'accordo propedeutico all'esame congiunto per la Cigs per cessazione previsto per il prossimo giovedì 29 agosto a Roma presso il ministero del Lavoro. In merito l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, ha dichiarato: “Con questo accordo si sono create le condizioni per richiedere la Cigs al fine di assicurare le necessarie garanzie a sostegno del reddito. Questo permetterà, inoltre, al curatore fallimentare di attivarsi successivamente per cercare di individuare una prospettiva di continuità aziendale ed occupazionale attraverso una procedura di affitto e/o cessione del compendio aziendale". "L'impegno della Regione sulla vicenda - ha concluso Costi - prosegue con tutta l’attenzione e la determinazione necessaria al fine di salvaguardare i lavoratori”. (Ren)