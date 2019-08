Brasile: Banca centrale riduce previsioni crescita Pil 2019 allo 0,80 per cento (3)

- Il "Focus" della Bc di questa settimana ha inoltre ridotto nuovamente la stima dell'inflazione per il 2019, portandola dal 3,71 per cento stimato il 19 agosto al 3,63 per cento di oggi. Gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane hanno ridotto anche la stima di crescita dell'inflazione per il 2020 portandola dal 3,90 al 3,85. Il mercato ha mantenuto le aspettative per il tasso di interesse di base, Selic nel 2019 al 5 per cento. Si tratta di un effetto del taglio dello 0,50 per cento del tasso operato dal Comitato di politica monetaria della Banca centrale brasiliana (Copom) che, lo scorso 31 luglio, ha deciso di ridurre il Selic portandolo dal 6,5 al 6 per cento annuo, il livello più basso dall'inizio della serie storica della Banca centrale iniziata nel 1986. (segue) (Brb)