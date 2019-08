Speciale difesa: Russia, parlamentare propone dislocamento missili in Venezuela

- La risposta efficace della Federazione Russa al test dei missili statunitensi in violazione del Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) sarà il dispiegamento dei sistemi russi in Venezuela. Lo ha dichiarato Aleksander Sherin, vicepresidente della commissione per la difesa della Duma di Stato (camera bassa del parlamento russo). "Una delle opzioni è semplicemente discutere di questo argomento con la leadership del Venezuela", ha dichiarato Sherin all'agenzia di stampa russa "Interfax". (Rum)