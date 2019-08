Speciale difesa: Polonia, ministro Blaszczak, missioni Onu rafforzano ruolo internazionale Varsavia

- La partecipazione alle missioni militari delle Nazioni Unite rafforza il ruolo internazionale della Polonia. Sottrarsi a tali impegni è stato un errore che va corretto. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Blaszczak ha parlato durante una visita alla base di Wedrzyn, dove si sta concludendo la fase finale di certificazione del contingente militare polacco diretto in Libano per partecipare alla missione Unifil. Le forze armate polacche tornano in Libano dopo una pausa di 10 anni. Tra i compiti che assolveranno ci sono la difesa della popolazione civile, il monitoraggio della "blue line" tra Libano e Israele e l'assistenza al governo di Beirut nel mantenimento della pace e della sicurezza. "E' una missione a cui partecipa anche l'esercito irlandese, al cui battaglione si uniranno le nostre divisioni. Con il tempo si uniranno anche soldati ungheresi. La Polonia è un paese che è stato brutalmente coinvolto dagli effetti della guerra e sa quanto siano importanti simili missioni", ha aggiunto il ministro Blaszczak. (Vap)