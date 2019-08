Speciale difesa: Corea del Nord, nuovi test balistici, Seul condividerà informazioni con Tokyo

- La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio nel Mar del Giappone. Lo ha reso noto lo Stato maggiore della Difesa della Corea del Sud. I lanci sono stati effettuati dalla città di Sondok, nella provincia di Hamgyong Sud. “I nostri militari stanno monitorando la situazione in caso di ulteriori lanci e mantenendo una posizione pronta”, ha aggiunto lil comunicato delle forze armate sudcoreane. Si è trattato del settimo ciclo di lanci dai test del 25 luglio, che hanno interrotto una pausa di 17 mesi; l’ultimo test era stato effettuato il 16 agosto. La Difesa sudcoreana ha annunciato anche che condividerà le informazioni sugli ultimi lanci con il Giappone su richiesta di Tokyo nel quadro dell’Accordo sulla sicurezza generale delle informazioni militari (Gsomia), che scadrà a novembre e che Seul ha deciso questa settimana di non rinnovare in seguito alle dispute con Tokyo sulle esportazioni e su altre questioni. (Git)