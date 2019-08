Speciale difesa: Libano-Israele, premier Hariri, nuova aggressione minaccia stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier libanese, Saad Hariri, ha denunciato lo Stato di Israele per i due droni precipitati a sud della capitale del Libano Beirut, in un quartiere noto per essere la roccaforte del movimento sciita Hezbollah. "La nuova aggressione... è una minaccia alla stabilità regionale e un tentativo di spingere la situazione verso ulteriori tensioni", ha dichiarato il premier in una nota diffusa dall’agenzia di stampa libanese “Nna”. Per Hariri quello avvenuto è un "palese attacco alla sovranità libanese e una flagrante violazione della risoluzione Onu 1701, che ha posto fine al conflitto tra il Libano e Israele nel 2006. Un drone è precipitato poco prima dell'alba e un altro è esploso nella periferia sud di Beirut, nota roccaforte del movimento sciita filo iraniano Hezbollah, secondo quanto riferito dai media libanesi. Uno dei due droni sarebbe precipitato a poche decine di metri da uno dei centri media di Hezbollah. L'incidente è avvenuto poche ore dopo gli attacchi israeliani nella vicina Siria che hanno colpito alcuni obiettivi dei Guardiani della rivoluzione iraniana nella periferia sud di Damasco. (Res)