Bangladesh-Myanmar: rohingya, Dacca esorta Naypyidaw a impegnarsi per soluzione duratura

- Il governo del Bangladesh ha sottolineato ieri la ricorrenza del secondo anniversario dell’esplosione della crisi rohingya esortando il governo del Myanmar a concentrarsi sull’attuazione degli adempimenti necessari per trovare una soluzione duratura. “Il governo del Myanmar dovrebbe valutare seriamente un impegno ad ampio raggio della comunità internazionale nella creazione di un ambiente favorevole al ritorno, al monitoraggio del rimpatrio e al processo di reinserimento in Myanmar”, ha sollecitato il ministero degli Esteri bengalese in un comunicato. La nota aggiunge che Naypyidaw deve prendere misure concrete per dimostrare la volontà politica di affrontare la questione, rispondendo alle preoccupazioni dei rifugiati, affinché possano scegliere il rimpatrio volontario. Dacca ha ribadito che non impedirà a nessuno che voglia tornare in Myanmar di farlo e che è pronta ad agevolare le operazioni dal 22 agosto. (segue) (Inn)