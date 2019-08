Bangladesh-Myanmar: rohingya, Dacca esorta Naypyidaw a impegnarsi per soluzione duratura (2)

- Dacca ha ricordato anche che ha fornito all’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, una lista di nomi di 3.450 rifugiati rohingya, tra i quali 1.279 individui e 339 famiglie, verificati da Naypyidaw, a partire da un più lungo elenco di 55 mila nomi nell’ambito del Gruppo di lavoro congiunto sul rimpatrio, e autorizzati a fare ritorno nello stato birmano di Rakhine. Inoltre, da parte bengalese è stato assicurato il necessario per procedere, dalla gestione della sicurezza alla logistica. Tuttavia, nessuna delle persone comprese nella lista validata ha accettato di tornare in Myanmar nelle circostanze attuali, a causa dell’incertezza sui diritti di cittadinanza, libertà di circolazione e uso della terra. (segue) (Inn)