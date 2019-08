Bangladesh-Myanmar: rohingya, Dacca esorta Naypyidaw a impegnarsi per soluzione duratura (4)

- La nota si aggiunge ai dati negativi sull’ordine pubblico e la sicurezza pubblicate dalla polizia di Cox’s Bazar. Secondo le autorità, in due anni negli accampamenti sono stati uccisi 43 rohingya nell’ambito di scontri tra bande per il controllo di vari mercati illeciti: dal contrabbando al traffico di stupefacenti (in particolare di Yaba, un derivato delle metanfetamine noto come “droga della pazzia”) alla tratta di esseri umani. Altri 32 sono stati uccisi in conflitti a fuoco con agenti di polizia. A ciò si aggiungono 471 incriminazioni, 208 delle quali collegate al narcotraffico. (segue) (Inn)