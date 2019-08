Bangladesh-Myanmar: rohingya, Dacca esorta Naypyidaw a impegnarsi per soluzione duratura (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ospita attualmente il più grande accampamento di profughi – formato da 27 campi nel distretto di Cox’s Bazar – del mondo, che ha dovuto allestire all’improvviso e in tempi rapidi: circa 743 mila rohingya, infatti, fuggirono dal Rakhine il 25 agosto 2017, quando nello Stato birmano si scatenarono scontri armati e gravissime violenze ai danni dei civili, dopo una serie di attacchi da parte di combattenti della minoranza islamica contro diversi avamposti della polizia. Per far posto agli insediamenti sono state spianate colline e abbattute foreste su una superficie di 4.300 acri, comprendente anche le aree protette del Teknaf Wildlife Sanctuary, dell’Himchhari National Park e dell’Inani National Park. Per la raccolta di legna da ardere è stata deprivata un’area di 1.485 ettari di terreno forestale; 26.600 ettari su un totale di 60 mila di terreno forestale del Cox’s Bazar sono a rischio. (segue) (Inn)