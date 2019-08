Bangladesh-Myanmar: rohingya, Dacca esorta Naypyidaw a impegnarsi per soluzione duratura (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Unpd), nei campi sono ospitati 905 mila rohingya circa; oltre 231 si trovano fuori dai campi. Poco più di 482 mila risultano registrati, al 31 luglio, dalle autorità bengalese e dall’Unhcr. I bambini sono il 55 per cento, con quasi 40 mila tra quelli di età inferiore a cinque anni in condizione di malnutrizione; gli adulti sono il 43 per cento e gli anziani il tre per cento. A gennaio erano state censite 64 mila donne in gravidanza. Più di 354 mila bambini frequentano scuole o centri di apprendimento. Le organizzazioni non governative hanno messo a disposizione oltre novemila insegnanti. Il Bangladesh ha speso finora ‭20 miliardi di taka (poco meno di 214 milioni di euro). I fondi stranieri ammontano a 920,5 milioni di dollari. (Inn)