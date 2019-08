Nepal: Autorità aviazione civile punta a revoca interdizione Ue per le compagnie nepalesi

- L'Unione europea non sembra intenzionata a eliminare il blocco per le compagnie aeree nepalesi, nonostante l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (Icao) abbia rimosso dal giugno 2017 le "significative preoccupazioni sulla sicurezza" che, quattro anni prima, aveva determinato l'inserimento nella "lista nera" delle compagnie aeree di quelle nepalesi. Nel 2017, tuttavia, una nuova verifica condotta dall'Icao ha stabilito che i motivi che avevano condotto a tale decisione non sussistono più e ha assegnato al Nepal un punteggio di 66 su una scala di miglioramento degli standard di sicurezza, il cui minimo è 60. Nonostante i miglioramenti, la Commissione europea mantiene le proprie riserve. (segue) (Inn)