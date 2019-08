Nepal: Autorità aviazione civile punta a revoca interdizione Ue per le compagnie nepalesi (2)

- "Non c'è motivo per cui il Nepal sia ancora nella lista di sicurezza aerea dell'Unione europea", ha dichiarato Rajan Pokhrel, direttore generale dell'Autorità nepalese per l'aviazione civile (Caan), durante la conferenza stampa seguita alla 56ma conferenza dei direttori generali dell'aviazione civile provenienti da regioni asiatiche e pacifiche. La riunione si è conclusa venerdì scorso e ha visto la partecipazione di 411 funzionari dal mondo, inclusi ospiti dall'Ue. "Abbiamo informato la delegazione europea del fatto che stiamo portando avanti riforme organizzative – la divisione dell'Autorità nepalese per l'aviazione civile in due settori, uno regolamentare e uno che si occupa di forniture servizi – proprio per rinforzare le stringenti misure di sicurezza", ha dichiarato Pokhrel. (segue) (Inn)