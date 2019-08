Nepal: Autorità aviazione civile punta a revoca interdizione Ue per le compagnie nepalesi (3)

- I motivi per cui l'Ue continua a mantenere l'aviazione nepalese nella sua lista nera va ricondotto al numero relativamente alto degli incidenti, soprattutto degli elicotteri. Da 1966 (anno in cui sono iniziate le registrazioni degli incidenti) ad oggi sono stati contati almeno venti incidenti. Per Pokhrel, tuttavia, tale criterio non è corretto: "L'elicottero non è un servizio troppo comune in Nepal. I requisiti operativi sono diversi, e poi sono quasi sempre utilizzati per emergenze mediche e operazioni di recupero, tutte situazioni un cui vi è un rischio". (segue) (Inn)