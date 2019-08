Nepal: Autorità aviazione civile punta a revoca interdizione Ue per le compagnie nepalesi (5)

- Quanto al resto dei partner, l'India ha proposto al Nepal uno studio di fattibilità per la creazione di un programma satellitare avanzato ("Navigazione aumentata geograficamente aiutata da Gps", Gagan), mentre con il Myanmar si è parlato dello sviluppo dell'Himalaya 2, un progetto di navigazione spaziale finora rimasto solo su carta a causa delle difficoltà di comunicazione interne allo stesso Myanmar. Le conclusioni hanno riconosciuto che la linea aerea Kahmandu-Bagdogra-Guwahati-Silchar-Imphal-Kunming è più breve ed efficiente per collegare Europa, Medio Oriente e Asia, contribuendo a ridurre il traffico aereo intorno alla Golfo del Bengala. "In generale, la conferenza è stata un successo; speriamo di implementare tutte le proposte venute fuori durante la conferenza per il miglioramento dell'industria aeronautica nepalese", ha dichiarato Pokhrel. (segue) (Inn)