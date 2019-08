Nepal: Autorità aviazione civile punta a revoca interdizione Ue per le compagnie nepalesi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aviazione civile è un elemento cruciale per lo sviluppo del turismo del Nepal, a sua volta fondamentale per la crescita economica. Al momento la connettività aerea del paese al mercato globale è debole ed è garantita dalle infrastrutture di trasporto delle vicine India e Cina: il Nepal ha un solo aeroporto internazionale, il Tribhuvan (Tia) di Katmandu; un secondo scalo internazionale è nella fase iniziale di costruzione a Nijgadh mentre al Gautam Buddha di Bhairahawa sono in corso i lavori di adeguamento agli standard internazionali. Anche la compagnia di bandiera ha un ruolo importante nel piano di sviluppo del turismo del governo. La Nepal Airlines Corporation (Nac) avrebbe bisogno di espandere ulteriormente la flotta di lungo raggio per aprire nuove rotte, dopo la rimozione dalla “lista nera” dell’Icao. Tuttavia, il vettore è sull’orlo della bancarotta. (Inn)