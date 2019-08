Venezia: lunedì 2 settembre al Festival del cinema la presentazione di "The king of paparazzi"

- Lunedì 2 settembre sarà presentato nell'ambito del Festival del cinema di Venezia il documentario "The king of paparazzi", del fotoreporter Rino Barillari. Durante la serata del 3, nella sala della Regione Veneto presso Hotel Excelsior, Barillari riceverà il premio "Una vita nel cinema" insieme ai registi del documentario Massimo Spano e Giancarlo Scarchilli. Il film è stato prodotto dalla Michelangelo film in associazione Istituto Luce, vendite internazionali di Matera Film. Il premio "Una vita nel cinema" è stato promosso da Angi associazione giovani innovatori e Fondazione Advantage.(Ren)