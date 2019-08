Albania: spesa pubblica in crescita nei primi 7 mesi del 2019

- La spesa pubblica in Albania nei primi sette mesi del 2019 risulta essere cresciuta del 7 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: lo rivelano i dati del ministero delle Finanze di Tirana. L'aumento della spesa è stato superiore a quello delle entrate, cresciute di solo il 3,7 per cento, portando così ad un disavanzo di oltre sei miliardi di lek, ossia oltre 49,5 milioni di euro. Del 9 per cento risulta l'incremento della spesa corrente, dovuta anche alla campagna elettorale delle elezioni amministrative del 30 giugno, mentre la spesa capitale invece è scesa del 5 per cento. Infatti, l'ammontare degli investimenti pubblici è stato di 33,8 miliardi di lek (279 milioni di euro) ossia 1,76 miliardi di lek (14,5 milioni di euro) in meno. (segue) (Alt)