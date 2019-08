Albania: spesa pubblica in crescita nei primi 7 mesi del 2019 (2)

- Per quanto riguarda le entrate, il loro ammontare nei primi setti mesi dell’anno, è salito a 265,3 miliardi di lek (2,19 miliardi di euro), pari al 3,7 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo i dati diffusi dal ministero delle Finanze, ad incidere sull'incremento, sarebbero stati gli introiti dall'imposta sul reddito personale, cresciuti di circa 5,1 miliardi di lek (42,6 milioni di euro) pari a 55 per cento dell'intero incremento delle entrate. Gli incassi dall'Iva invece si sono fermati a 78,5 miliardi di lek (643,4 milioni di euro), in calo del 3 per cento. In aumento del 13 per cento le entrate dall'imposta sul profitto, salite a 22,5 miliardi di lek (186,2 milioni di euro). (Alt)