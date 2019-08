Iran: Teheran annuncia vendita carico petroliera Adrian Darya, destinazione resta sconosciuta

- L’Iran ha annunciato la vendita del carico di petrolio trasportato dalla nave cisterna Grace 1, rinominata Adrian Darya 1, dopo il dissequestro da parte delle autorità di Gibilterra avvenuto lo scorso 16 agosto. A riferirlo è un portavoce del governo iraniano citato dall’agenzia di stampa “Irna”. Il proprietario della nave deciderà sulla sua prossima destinazione, ha riferito il portavoce che non ha rivelato a quale Stato sia stato venduto il carico di petrolio. La ex Grace 1 era stata sequestrata lo scorso 4 luglio dalle autorità di Gibilterra per aver violato le sanzioni dell’Unione europea contro la Siria, inviando petrolio ad una raffineria controllata dal governo di Damasco. Secondo i dati di navigazione di Refinitiv Eikon, la petroliera non sarebbe più diretta al porto di Mersin in Turchia come indicato lo scorso 24 agosto dai dati forniti dal sito “Marine Traffic”. (segue) (Res)