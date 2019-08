Iran: Teheran annuncia vendita carico petroliera Adrian Darya, destinazione resta sconosciuta (2)

- Dopo essere salpata lo scorso 19 agosto da Gibilterra, la nave era diretta verso il porto di Kalamata nel sud della Grecia, ma avrebbe cambiato rotta dopo che il governo di Atene avrebbe rifiutato l’attracco su pressione degli Stati Uniti. Attualmente la Adrian Darya 1 si trova al sud della Grecia e a ovest dell’isola di Creta. Le forze navali britanniche avevano sequestrato la Grace I il 4 luglio scorso perché sospettata di trasportare 2,1 milioni di barili di petrolio in Siria, in violazione delle sanzioni dell’Ue. Il 18 agosto, Gibilterra ha respinto la richiesta degli Stati Uniti di sequestrare la petroliera iraniana Grace I. "In base al diritto europeo, Gibilterra non può fornire l'assistenza richiesta dagli Stati Uniti", ha fatto sapere il governo di Gibilterra. Dopo che le autorità giudiziarie di Gibilterra avevano stabilito il rilascio della Grace I, un tribunale statunitense aveva presentato una richiesta di detenzione della nave, sostenendo che fosse coinvolta nel sostegno alle spedizioni illecite in Siria da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana. (Res)