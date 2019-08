Carabiniere ucciso: Cioffredi, nel trigesimo morte Mario Cerciello Rega abbracciamo familiari

- "Nel trigesimo della morte del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega abbracciamo i suoi familiari e l'Arma dei Carabinieri rinnovando il nostro dolore per il brutale omicidio che ha spezzato la vita di un giovane servitore dello Stato nell'adempimento del proprio dovere". Lo dichiara in una nota il presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio Gianpiero Cioffredi. "Nel commosso pensiero a tutti i militari che hanno testimoniato con l'estremo sacrificio il loro attaccamento alle istituzioni esprimiamo - aggiunge Cioffredi - la nostra gratitudine e riconoscenza più sincera all'Arma dei Carabinieri, presidio incrollabile a garanzia della libertà, della sicurezza dei cittadini, della Costituzione e della pacifica convivenza".(Com)