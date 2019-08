Romania: stampa, Popescu Tariceanu rinuncia a candidatura alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calin Popescu Tariceanu, leader dell'Alleanza liberal democratica (Alde) – partito partner di minoranza nel governo di coalizione romeno, ha deciso di ritirarsi dalla corsa alle elezioni presidenziali. Lo hanno riferito fonti politiche dell'Alde all'agenzia di stampa romena "Mediafax" aggiungendo che l'annuncio ufficiale del ritiro della candidatura da parte di Popescu Tariceanu sarà fatto oggi pomeriggio alla riunione dell'Ufficio politico centrale della formazione. Le stesse fonti hanno detto che l’Alde e il partito Pro Romania stanno discutendo del sostegno di Mircea Diaconu alla presidenza. "In questo contesto - affermano i rappresentanti del partito- l'ultimatum dato dall'Alde al Partito socialdemocratico (Psd) sulla governance e il rimpasto del governo è ancora più serio, in quanto non si discute più sul fatto che l’Alde stia cercando di ricattare il Psd per ottenere il sostegno di Tariceanu alla presidenza”. (segue) (Rob)