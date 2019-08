Romania: stampa, Popescu Tariceanu rinuncia a candidatura alla presidenza (2)

- Le stesse fonti politiche hanno anche affermato che molto probabilmente nella riunione sarà scelta l’opzione di un'alleanza con Pro Romania. Allo stesso tempo, i due partiti intendono sostenere l'attore Mircea Diaconu, ex deputato europeo, alle elezioni presidenziali di quest'autunno. Diaconu ha dichiarato, in un'intervista per "Rfi", che è stato chiamato dall’Alde e Pro Romania per parlare di un'eventuale sostegno alla corsa presidenziale. L'attore ha annunciato ieri la sua l'intenzione di candidarsi. (segue) (Rob)