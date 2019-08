Romania: stampa, Popescu Tariceanu rinuncia a candidatura alla presidenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno e leader del Partito socialdemocratico (Psd), Viorica Dancila, ha spiegato in precedenza che l'approccio "ambiguo e non veritiero" di Victor Ponta è la ragione per cui non ha accettato la cooperazione con il suo partito, Pro Romania. Dancila ha scritto su Facebook che "la mancanza di serietà" di Ponta e di Pro Romania, e "il suo costante desiderio di prevalere con ogni mezzo, inclusa la mancanza di fiducia, non si addicono bene al Psd". "Nel comitato nazionale del Psd i miei colleghi hanno fermamente espresso la loro opinione su'un alleanza con il partito Pro Romania, e loro conoscono molto bene Victor Ponta", ha ricordato Dancila. Le frasi della premier romena arrivano dopo che questa mattina l'ex premier Ponta ha detto che Dancila "ha cercato il suo sostegno per andare al potere", ma non ha accettato l'accordo in quanto non vuole rinunciare alla sua candidatura per le elezioni presidenziali di novembre. (segue) (Rob)